Сделать сайт на wordpress на шаблоне

Всем привет, нужно убрать категорию из хлебных крошек : http://cleanking.ru/services/45-cleaning/spring-cleaning/108-uborka-posle-remonta (cleaning - тут лишнее)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сроки сжаты – 1-2 дня
Сайт несложный – главная, 3-4 второстепенных.
Серьезных изменений по шаблону нет
Оплата по факту или поэтапно
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $1000
Ищу опытного php-программиста со знание верстки и фронтенда. Необходимо доработать сайт: 1. Доработка адоптичности 2. Доработать функционал 3. Немного доработать дизайн Сайт является почти клоном Fiverr написан на php Пожелания: - опыт разработок в проектах типа досок объявления, фриланс биржа. Сразу отклоняю : 1 ...Закрыт7 лет назад
- $5
был выполнен перенос Есть конфиги со старого сервера нужно поднять опенкарт на nginx + php-fpmВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно дорабатывать сайт на базе 1с-битрикс "Бизнес". Детальная постановка задачи и пояснения будут предоставлены. Тех кто может заняться этой задачей, прошу приложить к отклику 2-3 примера аналогичных (интернет-магазин, битрикс) работ. Если качество работ меня устроит, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
[b]Нет правильного вывода параметров при использовании ЧПУ - PHP[/b] При запросе юзера mvc3/news/sport/14 выводит Array ( [0] => view [1] => sport [2] => 14 ) А [b]в видеоуроке [/b](Реализация МВС#2) на минуте 12,36 выводится без указания екшена[b](без view),[/b] то есть Array ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо перенести сайт с http на https. Сайт на CMS MogutaВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть скрипт, написанный на PHP с использованием AMI (Asterisk management interface), но он работает некорректно. Он должен проверять работоспособность канала, т.е. кратко говоря - с канала, который мы проверяем, происходит запрос оригинации (эта часть работает корректно), ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо немного переделать/доработать некоторый функционал сайта. В прикрепленном файле краткое ТЗ, более подробно смогу рассказать и показать в скайпе ОПЛАТА-ВЫСОКАЯ через сделкуЗакрыт7 лет назад
- $150
Wordpres - Вёрстка - GIT - Доработка - срочно ТЗ имеется, опыт работы с git После частичной готовности работы, возможен символический аванс 10% Остальная оплата строго по факту Сроки горящие, нужно работать в ночь, к утру выполнить Бюджет 150$ Оставляйте ваш ...Закрыт6 лет назад
- $7
Реализовать JS который отправит на генерацию pdf файла по имени домена, а затем будет ожидать столько сколько нужно, пока файл не конвертируется. После этого выдаст ссылку на скачивание. JS должен работать в пакетном режиме, т.е. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад