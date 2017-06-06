Сделать сайт на wordpress на шаблоне

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сроки сжаты – 1-2 дня 

Сайт несложный – главная, 3-4 второстепенных. 

Серьезных изменений по шаблону нет 

Оплата по факту или поэтапно

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
bellomor88
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад