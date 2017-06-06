JS загрузчик данных

$7
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Сделать точно такую же форму загрузки данных http://www.seogadget.ru/sepages?urls=ya.ru%0D%0Aya.com&yandex=1&google=1 т.е. поле для ввода доменов (построчно) и таблицу с результатами.

Скрипт для обработки данных имеется. Задача JS дождаться его выполнения и вывести результат в таблицу.

7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад