Сделать копию лендинга

$6
Веб-программированиеЗавершен5 заявок145 просмотров
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Здравствуйте, нужно полностью скопировать лендинг max-spinner.ru , чтобы работала форма заявки

7 лет назад
AlexRoo
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tizis
Роман 
26 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$8
1 день
Все идеально!
Все хорошо, рекомендую.