Доработка сайта.

Добрый день! Нужно дорабатывать сайт на базе 1с-битрикс "Бизнес". Детальная постановка задачи и пояснения будут предоставлены. Тех кто может заняться этой задачей, прошу приложить к отклику 2-3 примера аналогичных (интернет-магазин, битрикс) работ. Если качество работ меня устроит, ...