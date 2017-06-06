Доработка сайта.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки136 просмотров
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Есть сайт, созданный на платформе zone.ee.

Нужно настроить мультиязычный плагин(чтобы сайт работал на 3-х языках).

Сделать трекер ( чтобы во время путешествий можно было отслеживать путь), на фото - пример.

Напишите, за какую сумму вы готовы выполнить заявку.

6 лет назад
Lilit99
Оксана 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад