JS Подкорректировать график на сайте

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки178 просмотров
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Есть такой график http://nature-photographing.com/video/test-graph/1graph.html использует бесплатную библиотеку http://morrisjs.github.io/morris.js/index.html Нужно разобраться как вывести еще одну кривую другим цветом на этой же шкале.

7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$4
1 день
Все отлично, благодарю за работу!
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