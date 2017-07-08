JS Подкорректировать график на сайте

Есть сайт, созданный на платформе zone.ee. Нужно настроить мультиязычный плагин(чтобы сайт работал на 3-х языках). Сделать трекер ( чтобы во время путешествий можно было отслеживать путь), на фото - пример. Напишите, за какую сумму вы готовы выполнить заявку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такой график http://nature-photographing.com/video/test-graph/1graph.html использует бесплатную библиотеку http://morrisjs.github.io/morris.js/index.html Нужно разобраться как вывести еще одну кривую другим цветом на этой же шкале.
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