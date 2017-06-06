Отладить работу фильтра на сайт MODx

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
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Добрый день! 

Фильтр не ищет по указанным параметрам в подгатегориях каталога товаров.

Оплата по факту выполненных работ на киви

MODX
7 лет назад
damien77
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад