Подключить Яндекс кассу для сайта Koobi CMS

Есть сайт, созданный на платформе zone.ee. Нужно настроить мультиязычный плагин(чтобы сайт работал на 3-х языках). Сделать трекер ( чтобы во время путешествий можно было отслеживать путь), на фото - пример. Напишите, за какую сумму вы готовы выполнить заявку.