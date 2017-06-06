Подключить Яндекс кассу для сайта Koobi CMS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно подключить Яндекс кассу для сайта на платформе Koobi CMS. (все операции должны отображаться в админке) . С этой CMS готового модуля у Яндекса нет

Сайт : lezorun.ru

7 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад