Создание сайта на bitrix на основе существующего на drupal

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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В настоящее время есть сайт, написанный на Drupal.

Необходимо создать сайт на Bitrix и перенести всю существующую информацию. Внести визуальные изменения:

1.  Дизайн сделать адаптивным. Главное меню - фиксирующееся в верхней части браузера

2. Структура меню - корректируется по сравнению с существующей.

3. Изменяется формат отображения каталога.

Более подробное ТЗ и данные на сайт - при дальнейшем общении.

Исполнителя ищем в г. Москве или Ижевске - обязателен личный контакт.

Drupal
7 лет назад
Skymy
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад