Установить модуль на первую страницу

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки183 просмотра
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Нужно  установить модуль случайного вывода товара на первую страницу.

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7 лет назад
terlalex
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад