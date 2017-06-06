Программа в java

Нужно сделать программную часть к курсовой работе в java. Тема:"Розміщення аварійних служб та пунктів обслуговування". Задача состоит в том, чтобы придумать задачу по данной теме и решить с помощью теории графов в джаве(теоретическую часть с примером решения задачи и объяснением теории графов скину).