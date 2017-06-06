Программа в java

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Нужно сделать программную часть к курсовой работе в java. Тема:"Розміщення аварійних служб та пунктів обслуговування". Задача состоит в том, чтобы придумать задачу по данной теме и решить с помощью теории графов в джаве(теоретическую часть с примером решения задачи и объяснением теории графов скину).

7 лет назад
iraiva98
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад