Нужно развернуть шаблон для сайта по оказанию услуг

Нужно установить модуль случайного вывода товара на первую страницу. Сайт написан на Opencart 2.3.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно развернуть подходящий шаблон для простого сайта по оказанию услуг по продаже лицензий Битрикс и битрикс разработке в целом.
структура сайта:
1. главная
2. услуги (разводящая страница услуг + 4 детальных описания каждой услуги)
3. описание движка битрикс
4. контакты
Для всех страниц написаны тексты, всего 7 штук (разбит на блоки типа "О нас", "Наши тарифы", "Битрикс выбирают потому что" и т.д.), их надо разместить красиво с картинками.
На странице контактов текстов нет, просто ставим там форму для связи и контакты.
Сайт делается только на русском языке, шаблон должен корректно работать с русскими буквами и шрифтами.
В качестве движка планировали использовать wordpress и его бесплатные или платные шаблоны (можем купить не проблема). Можно брать другой движок (можно вообще без него), это обсуждаемо. Можно взять templatemonster.com или любой другой сервис, это не важно.
Сайт делается под сео, поэтому хочется быстро и качественно получить сайт с небольшими вложениями сил, времени и финансов.
Итого требуется:
1. предложить движок (если он требуется) и шаблон
2. установить все это на сервер
3. наполнить нашими текстами
4. настроить отправку почты.
По времени все необходимо закончить к концу недели, не позже.
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