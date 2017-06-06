Приложение на node.js

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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В серверном приложении для мобильного приложения,  сделанном на node.js надо добавить несколько методов. Работа срочная, оставляйте заявкиесли у вас есть реальный опыт работа с

node.js

7 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад