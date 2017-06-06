Рассылка сообщения участникам групп ВК

Добрый день! Есть сайт, http://www.plitochkin.com/ ,он стоит на самописной цмс, Angela сейчас у него не очень удобный фильтр, навигация и нет возможности посмотреть все коллекции определенного поставщика. Нужно его структурировать(не много подправить) и привести к похожему виду http://www.s-keramika.ru/ обратите внимание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тех кто умеет работать с программами рассылки. Руками не надо делать, это будет дорого.
1.собираем все группы по запросы "для кондитеров"
2. делаем рассылку в личные сообщения участникам группы текста.
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