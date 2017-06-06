Рассылка сообщения участникам групп ВК

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки113 просмотров
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Для тех кто умеет работать с программами рассылки. Руками не надо делать, это будет дорого.

1.собираем все группы по запросы "для кондитеров"

2. делаем рассылку в личные сообщения участникам группы текста.

7 лет назад
jmaz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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