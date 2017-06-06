Настроить импорт с 1с в Opencart 2.3

Требуется настроить импорт товаров с 1С УТ 10.3 в Opencart 2.3

От исполнителя требуется выбор модуля интеграции, удаленная настройка.

Товар- одежда.

На данный момент 1С База пустая. Надо импортировать так, чтобы товары с 1С попадали в Opencart показывались с опциями (Например Один товар и несколько размеров) и был контроль остатка на складе товара с каждой опцией .

Работа с 1с через удаленный доступ. Подробнее при переписке.