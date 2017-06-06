Ищу программиста

всем привет

коротко о задаче:

нужен бот основанный на instagram API который сможет мониторить результаты поисков и хештегов, уникальные результаты нужно складывать в базу sqlite (title,tags,media,post body)

далее нужен адаптер который будет просматривать базу sqlite, находя подходящие посты, скачивает медиа либо подготавливает медиа для хотлинка, постит в блог с помошью инструмента на wp-cli

те кто не хочет работать, не умеет, мама/бабушка/кот заболели не пишите мне, не тратьте время

*работаю без предоплат! сделали, если есть косяки – устранили, после получили деньги