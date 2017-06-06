Ищу программиста

Требуется настроить импорт товаров с 1С УТ 10.3 в Opencart 2.3 От исполнителя требуется выбор модуля интеграции, удаленная настройка. Товар- одежда. На данный момент 1С База пустая. Надо импортировать так, чтобы товары с 1С попадали в Opencart ...
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всем привет
коротко о задаче:
нужен бот основанный на instagram API который сможет мониторить результаты поисков и хештегов, уникальные результаты нужно складывать в базу sqlite (title,tags,media,post body)
далее нужен адаптер который будет просматривать базу sqlite, находя подходящие посты, скачивает медиа либо подготавливает медиа для хотлинка, постит в блог с помошью инструмента на wp-cli
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