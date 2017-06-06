Ищу программиста

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка143 просмотра
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всем привет 

коротко о задаче: 

нужен бот основанный на instagram API который сможет мониторить результаты поисков и хештегов, уникальные результаты нужно складывать в базу sqlite (title,tags,media,post body) 

далее нужен адаптер который будет просматривать базу sqlite, находя подходящие посты, скачивает медиа либо подготавливает медиа для хотлинка, постит в блог с помошью инструмента на wp-cli 

те кто не хочет работать, не умеет, мама/бабушка/кот заболели не пишите мне, не тратьте время  

*работаю без предоплат! сделали, если есть косяки – устранили, после получили деньги

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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