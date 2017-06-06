Корректировка css и js

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Есть сайт под моб.версию – 1c.skatetown.ru/test/inde..., меню -> Ученики (файл test_list.php). Задача – доработать список в соответствии с ТЗ: 

1) Добавить в строку списка элементы с классами text-up и text-down. Т.е. две произвольные строки выше основного заголовка и ниже. Должна быть возможность задавать жирность и цвет (см.изображение) 

2) Сделать возможность изменять фон строки списка 

3) Продлить разделительную линию до левой части экрана (иначе заливка цветом выглядит криво). 

4) Необходимо яваскриптом управлять такими элементами строки как 

- Цвет фона 

- Основной заголовок (фамилия имя) 

- Заголовок верхней строки 

- Заголовок нижней строки 

- Цвет верхней строки 

- Цвет нижней строки 

Т.е. например делаем свайп, нажимаем ссылку и меняется цвет фона или текст заголовка. 

Изменения css и js должны вноситься тлько в спец.файлы для этого предназначенные: css/my-app.css и js/my-app.js. 

Макет как должно выглядеть во вложении, архив сайта по ссылке 1c.skatetown.ru/test/test... 

CSS
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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