Корректировка css и js

Есть сайт под моб.версию – 1c.skatetown.ru/test/inde..., меню -> Ученики (файл test_list.php). Задача – доработать список в соответствии с ТЗ:

1) Добавить в строку списка элементы с классами text-up и text-down. Т.е. две произвольные строки выше основного заголовка и ниже. Должна быть возможность задавать жирность и цвет (см.изображение)

2) Сделать возможность изменять фон строки списка

3) Продлить разделительную линию до левой части экрана (иначе заливка цветом выглядит криво).

4) Необходимо яваскриптом управлять такими элементами строки как

- Цвет фона

- Основной заголовок (фамилия имя)

- Заголовок верхней строки

- Заголовок нижней строки

- Цвет верхней строки

- Цвет нижней строки

Т.е. например делаем свайп, нажимаем ссылку и меняется цвет фона или текст заголовка.

Изменения css и js должны вноситься тлько в спец.файлы для этого предназначенные: css/my-app.css и js/my-app.js.

Макет как должно выглядеть во вложении, архив сайта по ссылке 1c.skatetown.ru/test/test...