В поисках PHP программиста/верстальщика для работ на Joomla 1.5

Нужна помощь человека, разбирающийся в php, js (html, css конечно же), api яндекс карт для доработки интернет магазина.

Имеем: Joomla 1.5 + virtuemart, проект старый, кастомизированный. Было много

изменений в коде, возможно, нужно будет немного разобраться что и куда.

test-zone-best.ru — тестовая площадка, где ведутся работы перед обновлением основного

сайта bestvinyl.ru. Работать нужно с тестовой площадкой.

Работа почти закончена, необходимо привести все в порядок согласно макету, есть доработки по php в контроллерах.

1. закончить верстку и настройку страницы корзины + завершить интеграцию службы доставки сдэк

- Зависимо от выбранного способа доставки (самовывоз), вывести точки

самовывоза службы СДЭК на карту. Списки точек и их координаты в бд,

таблица «jos_vm_ckek_pvz» в json. При этом, карта должна открываться в

модальном окне почти на весь экран с крестиком закрыть. При выборе

точки, вывести основную информацию о точке: название, адресс, телефон,

время работы, ссылка на страницу с информацией от сдэк + кнопка выбрать.

Выбранный результат нужно записать в комментарий к заказу текстом,

“заберу заказ отсюда:…(адрес выбранного пункта)”

- Добавить вывод на карту координаты офиса/офисов ( храниться в конфигурационном файле джумлы, есть комментарии ).

- При выборе методов доставки, могут появляться дополнительные формы. Их нужно перепроверить, учесть при оформлении заказа.

2. поправить баги

- при оформлении заказа. Получаем ошибку

- в Итого не учитывается скидка, забитая в некоторые методы оплаты

- блоки пунктов методов доставки/оплаты не всегда одинаковой высоты,

могут быть другие мелкие косяки с версткой. Еще не «production ready»

3. верстка страницы товара в двух вариантах(для обычного товара и для

товара, для которого имеются свойства не только в виде текста, но и в

виде картинок). Также, нужно в контроллерах добавить недостающий

функционал для выведения доступных тарифов доставки, в котором находится

пользователь(реализовано автоопределение города по IP). См. Скриншоты

макетов.

Также, пожалуйста, файлы, которые изменяете, помечайте в текстовом файле на всякий случай. На сервере нет системы контроля версий.

Есть неделя, может чуть больше. Пожалуйста, в ответы к проекту пишите желаемую сумму вознаграждения.