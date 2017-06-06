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В поисках PHP программиста/верстальщика для работ на Joomla 1.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь человека, разбирающийся в php, js (html, css конечно же), api яндекс карт для доработки интернет магазина.
Имеем: Joomla 1.5 + virtuemart, проект старый, кастомизированный. Было много
изменений в коде, возможно, нужно будет немного разобраться что и куда.
test-zone-best.ru — тестовая площадка, где ведутся работы перед обновлением основного
сайта bestvinyl.ru. Работать нужно с тестовой площадкой.
Работа почти закончена, необходимо привести все в порядок согласно макету, есть доработки по php в контроллерах.
1. закончить верстку и настройку страницы корзины + завершить интеграцию службы доставки сдэк
- Зависимо от выбранного способа доставки (самовывоз), вывести точки
самовывоза службы СДЭК на карту. Списки точек и их координаты в бд,
таблица «jos_vm_ckek_pvz» в json. При этом, карта должна открываться в
модальном окне почти на весь экран с крестиком закрыть. При выборе
точки, вывести основную информацию о точке: название, адресс, телефон,
время работы, ссылка на страницу с информацией от сдэк + кнопка выбрать.
Выбранный результат нужно записать в комментарий к заказу текстом,
“заберу заказ отсюда:…(адрес выбранного пункта)”
- Добавить вывод на карту координаты офиса/офисов ( храниться в конфигурационном файле джумлы, есть комментарии ).
- При выборе методов доставки, могут появляться дополнительные формы. Их нужно перепроверить, учесть при оформлении заказа.
2. поправить баги
- при оформлении заказа. Получаем ошибку
- в Итого не учитывается скидка, забитая в некоторые методы оплаты
- блоки пунктов методов доставки/оплаты не всегда одинаковой высоты,
могут быть другие мелкие косяки с версткой. Еще не «production ready»
3. верстка страницы товара в двух вариантах(для обычного товара и для
товара, для которого имеются свойства не только в виде текста, но и в
виде картинок). Также, нужно в контроллерах добавить недостающий
функционал для выведения доступных тарифов доставки, в котором находится
пользователь(реализовано автоопределение города по IP). См. Скриншоты
макетов.
Также, пожалуйста, файлы, которые изменяете, помечайте в текстовом файле на всякий случай. На сервере нет системы контроля версий.
Есть неделя, может чуть больше. Пожалуйста, в ответы к проекту пишите желаемую сумму вознаграждения.
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