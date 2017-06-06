В поисках PHP программиста/верстальщика для работ на Joomla 1.5

Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь человека, разбирающийся в php, js (html, css конечно же), api яндекс карт для доработки интернет магазина.

Имеем: Joomla 1.5 + virtuemart, проект старый, кастомизированный. Было много

изменений в коде, возможно, нужно будет немного разобраться что и куда.

test-zone-best.ru — тестовая площадка, где ведутся работы перед обновлением основного

сайта bestvinyl.ru. Работать нужно с тестовой площадкой.

Работа почти закончена, необходимо привести все в порядок согласно макету, есть доработки по php в контроллерах.

1. закончить верстку и настройку страницы корзины + завершить интеграцию службы доставки сдэк

- Зависимо от выбранного способа доставки (самовывоз), вывести точки

самовывоза службы СДЭК на карту. Списки точек и их координаты в бд,

таблица «jos_vm_ckek_pvz» в json. При этом, карта должна открываться в

модальном окне почти на весь экран с крестиком закрыть. При выборе

точки, вывести основную информацию о точке: название, адресс, телефон,

время работы, ссылка на страницу с информацией от сдэк + кнопка выбрать.

Выбранный результат нужно записать в комментарий к заказу текстом,

“заберу заказ отсюда:…(адрес выбранного пункта)”

- Добавить вывод на карту координаты офиса/офисов ( храниться в конфигурационном файле джумлы, есть комментарии ).

- При выборе методов доставки, могут появляться дополнительные формы. Их нужно перепроверить, учесть при оформлении заказа.

2. поправить баги

- при оформлении заказа. Получаем ошибку

- в Итого не учитывается скидка, забитая в некоторые методы оплаты

- блоки пунктов методов доставки/оплаты не всегда одинаковой высоты,

могут быть другие мелкие косяки с версткой. Еще не «production ready»

3. верстка страницы товара в двух вариантах(для обычного товара и для

товара, для которого имеются свойства не только в виде текста, но и в

виде картинок). Также, нужно в контроллерах добавить недостающий

функционал для выведения доступных тарифов доставки, в котором находится

пользователь(реализовано автоопределение города по IP). См. Скриншоты

макетов.

Также, пожалуйста, файлы, которые изменяете, помечайте в текстовом файле на всякий случай. На сервере нет системы контроля версий.

Есть неделя, может чуть больше. Пожалуйста, в ответы к проекту пишите желаемую сумму вознаграждения.

PHPJoomla
7 лет назад
krml
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • CRM для школи английської

    Нам потрібно розробити систему СРМ. Функціонал стандартний: Розклад груп і аудиторій по дням База студентів існуючих і архів По групам відвідуваність занять, рахунок оплачених занять,  домашка, план занять. Перегляд вільних аудиторій та викладачів в заданий час Загальна фін інформація Вхід через ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Веб-разработчик Битрикс

    На постоянную удаленную работу требуются веб-программисты Битрикс (стажеры, junior, medium). Условия: [list=1][*]полностью удаленная работа  [*]гибкий график[*]неполный или полный рабочий день[*]оплачиваемый отпуск после 6-и мес. работы[*]оплата обучения[/list] Требования: [list=1][*]отличные знания html, css, js, php[*]хорошие-отличные знания Битрикс (компоненты, модули, обработчики)[*]аккуратность, внимательность, исполнительность ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проверить плагин для wordpress

    Нужно проверить плагин установки виджета комментариев и отзывов (наш продукт) на некоторых версиях wp выдает ошибку при установке. нужны логи ошибок. Проверить нужно на всех версиях с 3.2. (я не специалист по ВП здесь Ваше мнение тоже важно). Нужны ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Wordpress Wocommerce – нужен специалист

    БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Нужен человек для работы над проектом с использованием данных технологий. Указывайте скайп Есть магазиннужно доработать оформление заказа, что бы подставлялись нужные поля, также после каждого шага данные отправлялись в базу

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно доработать поиск на сайте

    Здравствуйте. Есть сайт по трудоустройству. (в рамках курсовой работы) Использовался [url=http://asp.net/]ASP.NET[/url] MVC (C#). На сайте реализован поиск вакансий по ключевым словам. Нужно добавить возможность выбирать где именно искать. Например искать "в описании" или искать "в названии". (см. скрин [url=http://yadi.sk/d/HaZq9u9B3J2mso]yadi.sk/d/HaZq9u9B3J2mso[/url]) Также ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалист по express.js доделать проект

    $880

    Нужен толковый программист, не начинающий.  Соцсеть написана на express.js mongodb vue.js – нужно оптимизировать написанный код и дописать требуемый функционал.  Провести тестирование. Обеспечить безопасность и отказоустойчивость.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработчик yii 2 для разработки соцсети

    $880

    Нужен толковый программист, не начинающий.   Соцсеть написана на express.js mongodb vue.js — нужно все это переписать на yii2 vue.js   Сделать копию и немного доработать. Провести тестирование. Обеспечить безопасность и отказоустойчивость.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рассылка сообщения участникам групп ВК

    Для тех кто умеет работать с программами рассылки. Руками не надо делать, это будет дорого. 1.собираем все группы по запросы "для кондитеров" 2. делаем рассылку в личные сообщения участникам группы текста.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подправить сайт, изменить фильтр, добавить новый

    Добрый день!  Есть сайт, http://www.plitochkin.com/ ,он стоит на самописной цмс, Angela сейчас у него не очень удобный фильтр, навигация и нет возможности посмотреть все коллекции определенного поставщика. Нужно его структурировать(не много подправить) и привести к похожему виду http://www.s-keramika.ru/ обратите внимание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад