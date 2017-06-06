Нужно доработать поиск на сайте

На постоянную удаленную работу требуются веб-программисты Битрикс (стажеры, junior, medium). Условия: [list=1][*]полностью удаленная работа [*]гибкий график[*]неполный или полный рабочий день[*]оплачиваемый отпуск после 6-и мес. работы[*]оплата обучения[/list] Требования: [list=1][*]отличные знания html, css, js, php[*]хорошие-отличные знания Битрикс (компоненты, модули, обработчики)[*]аккуратность, внимательность, исполнительность ...
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Здравствуйте. Есть сайт по трудоустройству. (в рамках курсовой работы) Использовался ASP.NET MVC (C#). На сайте реализован поиск вакансий по ключевым словам. Нужно добавить возможность выбирать где именно искать. Например искать "в описании" или искать "в названии". (см. скрин yadi.sk/d/HaZq9u9B3J2mso) Также нужно сделать таблицу в БД с синонимами профессий. Объясняю: к примеру пользователь хочет найти работу программиста. Вводит в поиск "программист", и ему также показывались вакансии "разработчик". Или пользователь ищет работу дизайнера и ему показываются и "веб-дизайнер" и "fontend-разработчик". Оплата поєтапно или по факту. Кидайте логи скайпов.
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