Нужно доработать поиск на сайте

Здравствуйте. Есть сайт по трудоустройству. (в рамках курсовой работы) Использовался ASP.NET MVC (C#). На сайте реализован поиск вакансий по ключевым словам. Нужно добавить возможность выбирать где именно искать. Например искать "в описании" или искать "в названии". (см. скрин yadi.sk/d/HaZq9u9B3J2mso) Также нужно сделать таблицу в БД с синонимами профессий. Объясняю: к примеру пользователь хочет найти работу программиста. Вводит в поиск "программист", и ему также показывались вакансии "разработчик". Или пользователь ищет работу дизайнера и ему показываются и "веб-дизайнер" и "fontend-разработчик". Оплата поєтапно или по факту. Кидайте логи скайпов.