Разработчик yii 2 для разработки соцсети

На постоянную удаленную работу требуются веб-программисты Битрикс (стажеры, junior, medium). Условия: [list=1][*]полностью удаленная работа [*]гибкий график[*]неполный или полный рабочий день[*]оплачиваемый отпуск после 6-и мес. работы[*]оплата обучения[/list] Требования: [list=1][*]отличные знания html, css, js, php[*]хорошие-отличные знания Битрикс (компоненты, модули, обработчики)[*]аккуратность, внимательность, исполнительность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен толковый программист, не начинающий.
Соцсеть написана на express.js mongodb vue.js — нужно все это переписать на yii2 vue.js
Сделать копию и немного доработать. Провести тестирование. Обеспечить безопасность и отказоустойчивость.
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