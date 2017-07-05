Проверить плагин для wordpress

Нужно проверить плагин установки виджета комментариев и отзывов (наш продукт)

на некоторых версиях wp выдает ошибку при установке.

нужны логи ошибок.

Проверить нужно на всех версиях с 3.2. (я не специалист по ВП здесь Ваше мнение тоже важно).

Нужны будут скрины установки по всем версиям.

Пишите пожалуйста стоимость работ в у.е.