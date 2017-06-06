CRM для школи английської

На постоянную удаленную работу требуются веб-программисты Битрикс (стажеры, junior, medium). Условия: [list=1][*]полностью удаленная работа [*]гибкий график[*]неполный или полный рабочий день[*]оплачиваемый отпуск после 6-и мес. работы[*]оплата обучения[/list] Требования: [list=1][*]отличные знания html, css, js, php[*]хорошие-отличные знания Битрикс (компоненты, модули, обработчики)[*]аккуратность, внимательность, исполнительность ...
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Нам потрібно розробити систему СРМ. Функціонал стандартний:
Розклад груп і аудиторій по дням
База студентів існуючих і архів
По групам відвідуваність занять, рахунок оплачених занять, домашка, план занять.
Перегляд вільних аудиторій та викладачів в заданий час
Загальна фін інформація
Вхід через веб браузер, під паролем.
Різні права доступу для адмінів, викладачів та студентів.
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