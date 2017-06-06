Нам потрібно розробити систему СРМ. Функціонал стандартний: Розклад груп і аудиторій по дням База студентів існуючих і архів По групам відвідуваність занять, рахунок оплачених занять, домашка, план занять. Перегляд вільних аудиторій та викладачів в заданий час Загальна фін інформація Вхід через ...
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Необходима внедрение и настройка CRM (любая CRM которая подойдет для описанных ниже задач)
Опишу сначала бизнес и бизнес процессы для того чтобы было проще понимать что должно быть на выходе:
Салон по продаже свадебных и вечерних платьев. Основной поток клиентов из различных интернет каналов. Путь клиента:
Сайт/Вконтакте/Инстаграм/ → клиент звонит/не звонит или пишет/не пишет → записывается/не записывается на примерку → приходит/не приходит на примерку → покупает/не покупает
CRM внедряется главным образом для того, чтобы объединить ее с сервисом ROIstat для учета прибыльности рекламных каналов. Поэтому главное требование к системе это автоматическое создание лидов при входящих звонках, заявках с сайта, запросах вконтакте, инстаграме, фейсбуке, месенджерах. Соответственно при совершении покупки к этому лиду должна быть возможность привязать сумму сделки.
- при входящих звонках, заявках с сайта, запросах вконтакте, инстаграме, фейсбуке, месенджерах должен создаваться лид с указанием канала от куда пришел клиент
- если это входящий звонок, тогда должно всплывать окно в котором можно сразу написать имя лида, поменять статус лида и назначить дату и время примерки (обычно клиенты звонят и мы их записываем на определенный день и время на примерку)
- далее когда человек пришел на примерку и купил, необходимо найти этого человека в CRM и создать сделку с указанием суммы, товара, продавца, способом оплаты и сразу же распечатать товарный чек для клиента исходя из введеных данных
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