Необходима внедрение и настройка CRM (любая CRM которая подойдет для описанных ниже задач)

Опишу сначала бизнес и бизнес процессы для того чтобы было проще понимать что должно быть на выходе:

Салон по продаже свадебных и вечерних платьев. Основной поток клиентов из различных интернет каналов. Путь клиента:

Сайт/Вконтакте/Инстаграм/ → клиент звонит/не звонит или пишет/не пишет → записывается/не записывается на примерку → приходит/не приходит на примерку → покупает/не покупает

CRM внедряется главным образом для того, чтобы объединить ее с сервисом ROIstat для учета прибыльности рекламных каналов. Поэтому главное требование к системе это автоматическое создание лидов при входящих звонках, заявках с сайта, запросах вконтакте, инстаграме, фейсбуке, месенджерах. Соответственно при совершении покупки к этому лиду должна быть возможность привязать сумму сделки.