Добрый день! Требуется программист для разработки проекта с нуля. Нужен junior или middle разработчик. Требуемые набор знаний: -Знание PHP5 (ООП) и фреймворков: Yii2 – обязательно, Symphony и Zend – желательно; -Знание JS (jQuery), желателен опыт с Cordova или PhoneGap; -Хорошие знания ...
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Дизайн и вёрстка готовы на 90%. Задача: преобразовать в хороший Landing Page на адаптивном движке желательно в WordPress...
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