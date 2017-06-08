Мобильная версия сайта

Веб-программированиеЗавершен5 заявок150 просмотров
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Для сайта www.bembisad.ru - сделать мобильную версию. 

Я вижу след. решение - перенести на CMS, в которой мобильная версия уже встроена - я знаю из таких только DLE. 

Какой будет стоимость? Или возможно есть другие решения?

7 лет назад
nniikkhhii
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
tanya210392
Татьяна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$40
1 день
Сработано отлично - быстро, с пониманием. Все комментарии исправила. Спасибо - приятно работать.
Только положительные эмоции от сотрудничества с Никитой. Моментальная связь, своевременная оплата, без всяких заморочек выполнила проект. С такими людьми приятно работать. Однозначно рекомендую!
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