Мелкие правки по сайту на Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок143 просмотра
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Необходим спец по битриксу для внесения правок на сайт — нужно настроить вывод подразделов (бредкрамб, меню и т.п.)

7 лет назад
fantozzi
Павел 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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