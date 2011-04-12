fantozzi

Павел fantozzi

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов "под ключ", решение сложных технических задач.

Создание сайтов любой степени сложности с применением CMS Drupal: сайты-визитки, корпоративные порталы, интернет-магазины и др.

Разработка сайтов "с нуля" с применением Zend Framework, Yii, Propel, Doctrine, jQuery, ExtJs

DrupaljQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
copyrab
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$130
10 баллов
5 лет назад
Сайт на Drupal по готовой вёрстке
Павел оперативно справился со своей работой. С учётом разницы по времени (7 часов), работал в ночь, что бы завершить проект. Небольшие дополнительные правки сделал без доплаты. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Мои рекомендации.
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bmvr
45 летБолгария
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
9 баллов
10 лет назад
Установить модуль кредитный на Drupal6
Рекомендую, как качественного исполнителя. Человек знает свое дело.
Отличный заказчик. Задачи обозначал чётко, оплата своевременная. Мои рекомендации.
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eddeelee
Динара 
35 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Доработать модуль под Drupal
Был очень срочный проект. Нужно было доделать модуль тикетной системы под Друпал. Справился в сроки, очень дружелюбен и оперативен. Очень довольна результатом!
Хороший заказчик, четко поставленная задача, быстрая оплата. Мои рекомендации.
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vozzy
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Настроить Googlemaps для Drupal
Все выполнено в срок, без замечаний и доработок. Весьма квалифицированный специалист.
Отличный заказчик, с проектом разобрались в течении нескольких часов.
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555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$140
10 баллов
13 лет назад
Приватно для fantozzi: разработка модуля drupal
Павел отлично разбирается в Drupal/UC. Сделал и оперативно внёс исправления. Рекомендую.
Отличный заказчик, быстрая оплата, конструктивные замечания
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