Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
5 лет назад
Павел оперативно справился со своей работой. С учётом разницы по времени (7 часов), работал в ночь, что бы завершить проект. Небольшие дополнительные правки сделал без доплаты. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Мои рекомендации.
$150
9 баллов
10 лет назад
Рекомендую, как качественного исполнителя. Человек знает свое дело.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Задачи обозначал чётко, оплата своевременная. Мои рекомендации.
$180
10 баллов
10 лет назад
Был очень срочный проект. Нужно было доделать модуль тикетной системы под Друпал. Справился в сроки, очень дружелюбен и оперативен. Очень довольна результатом!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четко поставленная задача, быстрая оплата. Мои рекомендации.
$40
10 баллов
13 лет назад
Все выполнено в срок, без замечаний и доработок. Весьма квалифицированный специалист.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с проектом разобрались в течении нескольких часов.
$140
10 баллов
13 лет назад
Павел отлично разбирается в Drupal/UC. Сделал и оперативно внёс исправления. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, быстрая оплата, конструктивные замечания