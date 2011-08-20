Разработка сайта под "ключ" компании предлагающей услуги по аренде техники. Наименование организации: ООО "УМР Энергогазстрой" (Уфа) Требуется: Подбор домена (зона ru), дизайн, лого, верстка, натягивание на шаблон, сео-тексты. Ядро: Аренда спецтехники, аренда ...
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Размер лого - 429 х 75px (формат png) Размер картинок для слайдера - 960 х 300 px - 3 шт. Коллаж - 284 х 87px (файлы во вложении, сделать по принципу http://clck.ru/14_Mf) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сниппет для вывода блока созданного на views: $match = FALSE; $desired_terms = array(123,133,130,138,142,151,152,181,174,153,136); $types = array('information' => 1, 'story' => 1); if (arg(0) == 'node' && is_numeric(arg(1))) { ...Закрыт13 лет назад
1. Сайт - http://gorkihotel.ru/ 2. Существующая CMS - AlgoCMS (на sql). 3. Требуется редизайн сайта. 4. Верстка по новому шаблону. 5. Новая CMS - по вашим рекомендациям. 6. Функционал сайта ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо поправить верстку по ie (от 6.0 до 9.0). Сайт: edufan.ru CMS: Drupal 6.0HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Необходимо поправить верстку в разделе "новости". Статьи отображаются правильно. url (где ошибка в верстке) - http://clck.ru/0u1BpHTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Доработка модуля QuizЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть сайт на drupal 6. Cделан в артистире, что не есть хорошо (к дизайну претензий нет), необходимо переверстать шаблон, с сохранением функциональности, и натянуть на существующий сайт + правка главной. Писать, если понимаете, что ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо создать группу, разработать оформление, оформить и первично наполнить группу vkontakte "Куда пойти учиться в Уфе?" для сайта edufan.ru с использованием wiki-разметки, а также получить в группу 50-100 человек.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написание и публикация новостей для сайта edufan.ru Тематика: новости образования в Уфе или важные федеральные новости. График: с понедельника по пятницу. Объем: 1к/1 новость. Оплата: 1,5 wmz/1k. Источник новостей: ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать дизайн для сайта prioritet-stroi.ru Сверстать и натянуть на шаблон (или разработать новый - я не очень хорошо разбираюсь в теме). Работы под "ключ". cms - drupal 6Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо интегрировать партнерскую программу my-shop.ru на сайт prioritet-stroi.ru (парсер, синхронизация). cms - drupal 6.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо на сайте prioritet-stroi.ru подключить модуль для отображения google maps. Нужно, чтобы на странице учебного заведения (курсов, школ и т.п.) отображалось местоположение на карте выбранного учебного заведения.HTML-верстка2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Существует модуль календаря (http://www.drupal.ru/node/59020), который выводит в календарь события материала определенного типа. Нужно переделать так, что бы при наведении на дату показывалось не количество статей или новостей определенного типа, а заголовок события (если событий больше ...Завершен14 лет назад
- $5
Хостинг - timeweb.ru cms - drupal 6. Нужно настроить cron. Что-то у меня с путями похоже не вяжется.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $10
CMS - Drupal 6 Тема - admire_grunge Сайт - prioritet-stroi.ru Поправить под ieHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Перенос сайта ufafloor.ru на Joomla 1.5. "под ключ". нужна ценаСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад