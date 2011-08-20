vozzy

Владимир vozzy

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Промышленные полы в Уфе
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
12
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Web2biznes
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
Сайт визитка дочерней структы компании
WordPress
Отличный заказчик, с которым приятно работать.
Сработали четко в срок, в рамках бюджета. Все пожелания учтены, мое участие как заказчика сведено к минимуму - вебмастер прекрасно разбирается сам, что и как нужно делать. Рекомендую как очень профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Лого и картинки для ООО "Энергогазстрой"
Владимир поставил четкую задачу, быстро утвердил и оплатил. Всем рекомендую Владимира, как порядочного и ответственного работодателя.
Работали по небольшому заказу (лого для строительной компании). Не тривиально подошел к поставленной задаче. Сделал в срок. Результатом доволен.
Ответный отзыв
korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
14 лет назад
Верстка шаблона на Drupal
Drupal
Было приятно сотрудничать
Все выполнено в соответствии с ТЗ. Все пожелания были учтены, сроки выдержаны - весьма компетентный исполнитель по Drupal.
Ответный отзыв
erniestudio
Андрей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Создать группу в vkontakte
Отличный заказчик, полностью доверяет дизайнеру, в итоге получает лучший результат! Сговорчив, главное доброжелателен, оплата мгновенная! Советую всем!
Работа выполнена отлично, страничкой группы очень доволен, все в соответствии с тз, по привлечению пользователей в группу даже перевыполнил обговоренные обязательства. Рекомендую.
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Разработка оригинального дизайна
Drupal
Владимир Вы супер отличный заказчик. Несмотря на форс мажорные обстоятельства, спасибо за проявленные терпение и лояльность благодаря чему проект был завершен хоть и опозданием. Спасибо за работу.
Отличный дизайнер, с первого раза стопроцентное попадание в ТЗ. Усложнение, по ходу работы, компоновки шаблона не вызвало никаких проблем. Проект доведен до конца, результат устроил всех.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов