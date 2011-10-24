Верстка шаблона на Drupal

Есть сайт на drupal 6. Cделан в артистире, что не есть хорошо (к дизайну претензий нет), необходимо переверстать шаблон, с сохранением функциональности, и натянуть на существующий сайт + правка главной.

Писать, если понимаете, что мне нужно.