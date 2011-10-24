Верстка шаблона на Drupal

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки158 просмотров

Есть сайт на drupal 6. Cделан в артистире, что не есть хорошо (к дизайну претензий нет), необходимо переверстать шаблон, с сохранением функциональности, и натянуть на существующий сайт + правка главной.

Писать, если понимаете, что мне нужно.

Drupal
14 лет назад
vozzy
47 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$80
3 дня
Все выполнено в соответствии с ТЗ. Все пожелания были учтены, сроки выдержаны - весьма компетентный исполнитель по Drupal.
Было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка меню

    Здравствуйте! Необходимо кроссбаузерно сверстать меню, не используя картинок. Описание и внешний вид меню во вложении. Жду ваших предложений по стоимости и срокам.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка под шаблон сайта

    Для сайта почтовой системы, необходимо сверстать шаблон. Сайт на основе продукта [http://www.b1gmail.com], который имеет шаблонизацию. Новый дизайн всех страниц, будет предоставлен в PSD формате. Задача грамотно сверстать, чтобы верстка соответствала макету, а так же, ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка и программирование Virtuemart

    Необходима верстка и программирование магазина Virtuemart. Задача: изменение логики работы , fly page, корзины процесса оформления заказа. объем работы: стандартный набор функций для толкового магазина Нужен человек, который ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт ucoz

    Необходимо на шаблоне UCOZa сделать легкие изменения в дизайне: заменить шапку, подвал, цветовую гамму сайта.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка, поддержка

    $1000

    Верстка и поддержка сайта www.gt-trader.com.ua, развитие функционала. Желательно специалист в Киеве. Желательно раз в неделю появлятся в офисе для обсуждения сложных заданий. Оплата сдельная по счетам исполнителя. Предполагаемый объем работ 300 долл в месяц.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правка сайта

    $50

    Здравствуйте. Нужно подправить сайт немного, смотрите техническое задание в видео-формате - http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin22.rar. http://dl.dropbox.com/u/4076971/optin.rar Если сделаете хорошо, будут заказы покрупнее. Оплачу за часы работы.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад