Верстка и программирование Virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки140 просмотров

Необходима верстка и программирование магазина Virtuemart. Задача: изменение логики работы , fly page, корзины процесса оформления заказа.

объем работы: стандартный набор функций для толкового магазина

Нужен человек, который относительно быстро и качественно выполняет свою работу.

PS: прошу портфолио.

14 лет назад
semen_jorich
Семен 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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