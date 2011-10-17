Верстка и программирование Virtuemart

Верстка и поддержка сайта www.gt-trader.com.ua, развитие функционала. Желательно специалист в Киеве. Желательно раз в неделю появлятся в офисе для обсуждения сложных заданий. Оплата сдельная по счетам исполнителя. Предполагаемый объем работ 300 долл в месяц.