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Из имеющегося HTML сайта сделать шаблон Joomla
Требуется очень крутой Joomla верстальщик, чтобы натянуть статичный HTML сайт, со сложной вёрсткой и большим кол-ом javascript на CMS Joomla.
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