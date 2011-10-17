Из имеющегося HTML сайта сделать шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок181 просмотр

Требуется очень крутой Joomla верстальщик, чтобы натянуть статичный HTML сайт, со сложной вёрсткой и большим кол-ом javascript на CMS Joomla.

HTMLJavaScriptJoomla
14 лет назад
compkor
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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