Доработка функционала сайта (wordpress)

Есть сайт на движке wordpress. Сайт f-journal.ru

Что нужно:

1. в конце статьи добавить несколько элементов (рисунок 1), а именно

- что бы работало "нажмите ctrl+enter" если нашли ошибку и отправить редакции

- внедрить следующую полосу (избранное, подписка итд). Вместо "распечатать" и "добавить в блог" - будет "оценить статью" - такой плагин уже установлен. При нажатии на "оценить статью" должно всплывать маленькое окно с звездочками для оценки.

- внедрить модуль "Статьи по теме" вместе с "поиском по сайту"

Поиск по сайту уже есть - сверху-справа сайта. Надо только еще одну форму добавить как на рисунке.

"Статьи по теме" - должно работать правильно. Есть плагин "Contextual Related Posts" - который позволяет выводить похожие записи с картинками. Если сможете вывести так как на картинке - хорошо! Если плагин этого не позволяет - значит надо найти выход - что бы было как дизайнер нарисовал!

2. в конце страницы категорий добавить нормальную навигацию по страницам (рисунок 2)

Если есть вопросы - спрашивайте!

Оставляйте свои заявки с ценой и с сроками выполнения!