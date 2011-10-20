Доработка функционала сайта (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки170 просмотров

Есть сайт на движке wordpress. Сайт f-journal.ru

Что нужно:

1. в конце статьи добавить несколько элементов (рисунок 1), а именно

- что бы работало "нажмите ctrl+enter" если нашли ошибку и отправить редакции

- внедрить следующую полосу (избранное, подписка итд). Вместо "распечатать" и "добавить в блог" - будет "оценить статью" - такой плагин уже установлен. При нажатии на "оценить статью" должно всплывать маленькое окно с звездочками для оценки.

- внедрить модуль "Статьи по теме" вместе с "поиском по сайту"

Поиск по сайту уже есть - сверху-справа сайта. Надо только еще одну форму добавить как на рисунке.

"Статьи по теме" - должно работать правильно. Есть плагин "Contextual Related Posts" - который позволяет выводить похожие записи с картинками. Если сможете вывести так как на картинке - хорошо! Если плагин этого не позволяет - значит надо найти выход - что бы было как дизайнер нарисовал!

2. в конце страницы категорий добавить нормальную навигацию по страницам (рисунок 2)

Если есть вопросы - спрашивайте!

Оставляйте свои заявки с ценой и с сроками выполнения!

WordPress
14 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Zarianec
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$45
2 дня
Артем, спасибо тебе огромное за качественно выполненную работу! Заказывал дополнения к своему сайту на движке wordpress - все пожелания были учтены и заказ был выполнен на день раньше оговоренных сроков. И кое-какие корректировки также были сделаны оперативно. Еще раз спасибо и успехов тебе Артем! Рекомендую Артема как очень хорошего, профессионального и знающего свое дело специалиста.. Ура!

Заявки фрилансеров

Zarianec
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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