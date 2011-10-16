Сверстать шаблон под joomla 1.7

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок185 просмотров

Добрый вечер, Фрилансеры.

Задача переписать действующий шаблон сайта www.szdk.ru под joomla 1.7

Критерии:

1. Кроссбраузерно. Без поддержки IE6.

2. Без использования дополнительных модулей. Сейчас главное меню реализовано модулем ariextmenu.

3. Шаблон резиновый.

4. В левом меню должен быть реализован current.

5. Верстка должна быть на DIVах.

6. Упор на быстродействие.

Вопросы:

1. Стоимость работ?

2. Сроки?

Оплата WMR. Так как меня вчера кинул товарищь www.free-lance.ru/users/m... деньги буду переводить с протекцией. Показываете выполненную работу у себя на сервере, отдаю пароль от протекции, отдаете исходные файлы.

Joomla
14 лет назад
szdk
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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