Нужно чтоб веб сайт www.original.in.ua выглядел так как он выглядит в браузере Chrome, нужно оптимизировать под основные интернет браузеры (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Сайт выполнен в джумле, также одинаково должны работать все модули (Фотки, ...
Сверстать шаблон под joomla 1.7
Добрый вечер, Фрилансеры.
Задача переписать действующий шаблон сайта www.szdk.ru под joomla 1.7
Критерии:
1. Кроссбраузерно. Без поддержки IE6.
2. Без использования дополнительных модулей. Сейчас главное меню реализовано модулем ariextmenu.
3. Шаблон резиновый.
4. В левом меню должен быть реализован current.
5. Верстка должна быть на DIVах.
6. Упор на быстродействие.
Вопросы:
1. Стоимость работ?
2. Сроки?
Оплата WMR. Так как меня вчера кинул товарищь www.free-lance.ru/users/m... деньги буду переводить с протекцией. Показываете выполненную работу у себя на сервере, отдаю пароль от протекции, отдаете исходные файлы.
Заявки фрилансеров
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