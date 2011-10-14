Необходимо сверстать небольшую заглушку для сайта. Позже сам сайт. Если интересно, пишите, макет отправлю на оценку по почте.
Верстка небольшого сайта
Нужно сверстать дивно с поддержкой основных браузеров: IE7+, Opera, Chrome, FF.
Сроки - любые разумные.
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