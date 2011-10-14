Верстка небольшого сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок385 просмотров

Нужно сверстать дивно с поддержкой основных браузеров: IE7+, Opera, Chrome, FF.

Сроки - любые разумные.

14 лет назад
nazario9
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ks_rew
33 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Отличный работадатель, четкое ТЗ, вежливое общение и быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ks_rew
33 года
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад

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