Заглушка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок235 просмотров

Необходимо сверстать небольшую заглушку для сайта. Позже сам сайт.

Если интересно, пишите, макет отправлю на оценку по почте.

14 лет назад
pro8code
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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