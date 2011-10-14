Здравствуйте! Требуется исправить ошибки отоброжения сайта в бразере Internet Explorer Версии 7, 8, 9 Опера Привести сайт к одинаковому отоброжению во всех браузерах Internet ...
Верстка страницы с js эффектами
Нужна верстка страницы кабинета пользователя с ajax и подключением функционала по апи через js. Частично верстка сделана. Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js/ajax, чтобы закончить данное задание и для дальнейшего сотрудничества по ряду проектов.
Примерный функционал виден на макете. Точную стоимость и подробности обсудим при переписке.
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