Верстка страницы с js эффектами

Нужна верстка страницы кабинета пользователя с ajax и подключением функционала по апи через js. Частично верстка сделана. Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js/ajax, чтобы закончить данное задание и для дальнейшего сотрудничества по ряду проектов.

Примерный функционал виден на макете. Точную стоимость и подробности обсудим при переписке.