Верстка страницы с js эффектами

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки206 просмотров

Нужна верстка страницы кабинета пользователя с ajax и подключением функционала по апи через js. Частично верстка сделана. Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js/ajax, чтобы закончить данное задание и для дальнейшего сотрудничества по ряду проектов.

Примерный функционал виден на макете. Точную стоимость и подробности обсудим при переписке.

AJAXJavaScript
14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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