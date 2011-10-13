Нужно сделать нормальное отображение заголовка таблицы в Safari и Google Chrome (выравнивание по центру) без потери существующей функциональности. И желательно без нагромождений вроде проверки типа браузера. См. приложение. В Firefox и IE ...
Сверстать страничку. Приватно для kaaD
Сверстать страничку, материалы вышлю.
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Верстка страниц сайта. Основные нюансы на главной. О ней и расскажу: 1. 4 девушки в шапке: что-то типа галереи на jquery по приблизительно такому сюжету - нажимаем на одну из них, ...Завершен14 лет назад
- $250
Нужна дивная, кроссбраузерная валидная верстка на шопскрипт. Главная страница + 3 внутренних.Завершен14 лет назад
- $50
Есть сайт на MODx, есть PSD. Нужно надеть макет и поставить на сайт счётчики.HTML-верстка9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте Необходимо сделать макет сайта-визитки на joomla по транспортной тематике http://bxp.kz/tm/29534 Пишите сроки и цены.HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо сверстать яркую. красочную, динамичную - страничку для встраивания на сайты партнеров по заказу Российской дисконтной Системы Золотая Середина. Страница должна быть: - выполнена в корпоративных цветах, с использованием логотипа Золотой ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на DLE 8.5. Есть шаблон, но он некорректно отбражет новости при заливке и по разному заливает с разных браузеров. Необходимо существующий шаблон переделать/переверстать или почистить код (не владею точными данными о состоянни ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт14 лет назад
Плывет в ИЕ 7+ http://work.slaventius.operaunite.com/webserver_2/content/ Иправить по все ИЕ от 7 и вышеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется специалист для постоянной переработки шаблонов вордпрес. Цена за переработку 1 шаблона - 1000 рублей. В месяца надо перерабатывать 10 шаблонов. ____________ Дополнение. То есть есть платные/бесплатные темы нужно менять ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
чтобы сайт наш открывался сразу с раздела "В курсе событий" . на Главной - поменяйть название центра Удалить страницы Добавить копиниЗавершен14 лет назад