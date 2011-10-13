Здравствуйте Необходимо сделать макет сайта-визитки на joomla по транспортной тематике http://bxp.kz/tm/29534 Пишите сроки и цены.
Натянуть макет на MODx
Есть сайт на MODx, есть PSD.
Нужно надеть макет и поставить на сайт счётчики.
Заявки фрилансеров
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