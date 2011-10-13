Натянуть макет на MODx

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок139 просмотров

Есть сайт на MODx, есть PSD.

Нужно надеть макет и поставить на сайт счётчики.

MODX
14 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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