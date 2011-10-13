Нужно сделать шаблон для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки161 просмотр

Есть готовая верстка, нужно сделать шаблон для магазина vamshop. 1 т.р. оплата по факту, нужно срочно.

14 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

idtimeless
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

idtimeless
Александр 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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