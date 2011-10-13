Пишите, если у вас есть время до 7 часов вечера, делать работу нужно будет сейчас. Если вы действительно хорошо разбираетесь в верстке, оставляйте заявки. Суть задачи такова. Есть верстка, которая уже сделана, ...
Нужно сделать шаблон для магазина
Есть готовая верстка, нужно сделать шаблон для магазина vamshop. 1 т.р. оплата по факту, нужно срочно.
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