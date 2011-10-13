Верстка сайта

Нужен верстальщик со знанием php (обязательно) и аякс (желательно)

Доработка верстки сайта, до 10 типовых страниц. Работать нужно будет в паре с программистами.

сайт покажу в личку, база - оскоммерс переделанный. Обязательно должна быть возможность работать в утренние часы по Москве (с 8 до 15 часов).

Оплата возможна электронными деньгами и безналом.