Сделать верстку из psd. Образец макета во вложении. Подробности при выборе исполнителя.
Верстка + mootools
Нужно сверстать тулбар из нескольких кнопок и пару оверлеев. (IE 7+, FF3,5+, Opera 9+, Chrome)
В верстке есть динамичные элементы, которые нужно сделать на mootools (это обязательно):
1. область приема файлов drag-n-drop
2. прогресс-бар
3. появляющаяся/скрывающаяся панель со стилизованными радиокнопками и переключателями
4. всплывающие подсказки
Здесь http://bit.ly/p6mWMc есть верстка по этому заданию (вы можете взять эту верстку за основу, решив описанные выше проблемы, либо же сверстав все с нуля), но с ней есть проблемы:
- не сверстана панель (п.3) (на скриншоте черная панель)
- есть проблемы в IE
- сделано на jquery (это главная проблема)
Тем не менее, в Хроме все работает идеально, и можно посмотреть, как должен работать драг-н-дроп и прогресс-бар и все остальное.
Во вложении скриншоты.
PSD-макет вышлю выбранному исполнителю.
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