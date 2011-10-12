Верстка + mootools

Нужно сверстать тулбар из нескольких кнопок и пару оверлеев. (IE 7+, FF3,5+, Opera 9+, Chrome)

В верстке есть динамичные элементы, которые нужно сделать на mootools (это обязательно):

1. область приема файлов drag-n-drop

2. прогресс-бар

3. появляющаяся/скрывающаяся панель со стилизованными радиокнопками и переключателями

4. всплывающие подсказки

Здесь http://bit.ly/p6mWMc есть верстка по этому заданию (вы можете взять эту верстку за основу, решив описанные выше проблемы, либо же сверстав все с нуля), но с ней есть проблемы:

- не сверстана панель (п.3) (на скриншоте черная панель)

- есть проблемы в IE

- сделано на jquery (это главная проблема)

Тем не менее, в Хроме все работает идеально, и можно посмотреть, как должен работать драг-н-дроп и прогресс-бар и все остальное.

Во вложении скриншоты.

PSD-макет вышлю выбранному исполнителю.