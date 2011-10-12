Поправить в верстке косячок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка121 просмотр

тут www_mega-light_kz на главной в блоке хиты продаж 3 товар вниз поехал, все были в 1 ряд

надо поправить

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Спасибо за правки верстки РЕКОМЕНДУЮ!
Быстро сделал все что нужно. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

mel_webdesign
Михаил 
34 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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