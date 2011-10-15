Нужно сверстать 5 страничек
Пофиксить ошибки верстки в ие7
На сайте http://new.darissimo.ru/ левое меню каталога, должна перекрывать все элементы, сейчас в ИЕ 7, хиты продаж и товарные блоки наплывают.
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