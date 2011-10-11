Исправить сайт на Джумле

Добрый день,

Нужен специалист, который поможет привести в порядок сайт на джумле.

Что нужно:

- перелопатить содержимое и убрать ненужные материалы (там материалы на трех языках, нужно будет оставить материалы только на одном конкретном языке)

- сделать ЧПУ

- сделать нормальную структуру (там ща черт ногу сломит)

- подключить СЕО-плагин и сделать мета-описания для страниц и материалов

- футер отредактировать и вставить туда ссылки (мы скажем, какие надо)

Еще поисправлять то, что там вылезет по ходу.

Коллеги, прошу указывать в заявке Ваш опыт с Джумлой и ориентировочную стоимость (я понимаю, что окончательную стоимость сказать пока сложно). Веб-студии, посредников и агентства прошу не беспокоить. Интересует грамотный специалист с адекватными ценами.

Предпочитительна безопасная сделка или постоплата.

Мою репутацию подтверждают отзывы - никого "кидать" не собираюсь.

Заявки скрыты.

Спасибо!