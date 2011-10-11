Доделать верстку сайта

Одна страница сайта уже сверстана (www5.rar). Требуется на основе этой верстки сверстать остальные 5 макетов.

В PSD файле (запакован в zip) - все макеты по слоям и комментарии к ним.

Кроме того, надо добавить в макеты (включая уже сверстанный), чтобы при наведении на лупу рядом с формой поиска, она подсвечивалась как я подшил: lupaa.gif, и работала как кнопка.

Основные требования: блочная верстка, точное соответствие предоставленным дизайн-макетам.

В предложениях прошу давать оценку сроков и бюджета.