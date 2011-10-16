Сверстать три очень простых внутренних странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок251 просмотр

Сверстать три внутренних странички очень простых. смотрите картинку приложения то, что внутри красного квадрата это верстать нужно! скролы уже давно стоят (случайно в квадрат влезли)))

14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Александр как всегда на высоте в области верстки! ответственный фрилансер, одни из не многих с кем приятно работать!
Работаем с Висилием не первый раз. Четкая задача, оплата без задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад