Приватный проект для Титка Романа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки134 просмотра

Необходимо сверстать 7 страниц по выданному ТЗ. Учесть все мета теги. Проверка во всех браузерах.

14 лет назад
inluxury
49 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$100
5 дней
Роман в работе аккуратен, внимателен к исправлениям, терпелив, что не немаловажно. Всем советую очень хороший специалист.
Все было супер (насколько я могу помнить по прошествии такого кол-ва времени).

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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