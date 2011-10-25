Верстка портала (приватно для herurg)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки249 просмотров

Гигантский объем работ по верстке портала.

14 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$300
7 дней
Самый ответственный человек из тех, с кем приходилось работать в последнее время!
Приятно было снова работать с Максимом. Всегда на связи, своевременная оплата. Кроме того, хороший собеседник. Надеюсь будем продолжать сотрудничать :) Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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