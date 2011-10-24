Сверстать из PSD в wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок229 просмотров

Есть дизайн сайта (простой) в PDS фотошоп. Нужно сверстать и оформить как тему для вордпресс, т.е. натянуть дизайн на вордпресс (последняя версия)

На выходе набор файлов в виде рабочей темы для wordpress – т.е. я ее закачиваю по фтп и активирую – должно все работать.

Верстка нужна на Div. Табличная верстка не принимается.

Должно отображаться одинаково хорошо на всех популярных браузерах.

Указывайте не высокую цену, так как бюджеты ограничены.

Оплата электронными деньгами.

WordPress
14 лет назад
asdeb
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня
Работа выполнена профессионально, качественно и в срок, и это при самой лучшей цене! 100 % соответствие макету. Все поправки выполнялись без проблем и быстро. С Дмитрием очень приятно работать, обязательно буду сотрудничать в дальнейшем!
Остался доволен сотрудничеством с Рамилем. Прежде всего, человек вежлив, благодаря чему обсуждение деталей работы с ним происходит в спокойной и дружественной атмосфере. Оплата своевременная, требования адекватные. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

satherland
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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