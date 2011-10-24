Сверстать из PSD в wordpress

Есть дизайн сайта (простой) в PDS фотошоп. Нужно сверстать и оформить как тему для вордпресс, т.е. натянуть дизайн на вордпресс (последняя версия)

На выходе набор файлов в виде рабочей темы для wordpress – т.е. я ее закачиваю по фтп и активирую – должно все работать.

Верстка нужна на Div. Табличная верстка не принимается.

Должно отображаться одинаково хорошо на всех популярных браузерах.

Указывайте не высокую цену, так как бюджеты ограничены.

Оплата электронными деньгами.