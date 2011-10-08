Создание титульной страницы сайта (без дизайна)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки126 просмотров

Создание титульной страницы сайта(без дизайна) на joomla

Требуется разместить направляющие(укажу каким образом)

Подключить модуль новостей(модуль есть)

Загрузить это все на хостинг

Дальше будет еще работа(верстка около 10 страниц,добавление изображений,флеш-шапки и т.д по мелочам)

Цены предлагать адекватные

Joomla
14 лет назад
sogaz_2011
Фомин 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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