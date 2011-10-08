Требуется программист для внесение изменений во внешний вид сайта, построенного на системе управления NetCat. Требуется дорабатывать существующие модули и разрабатывать новые. Нужно делать максимально удобный для пользователей сайт. Для работы требуются знания ...
Создание титульной страницы сайта (без дизайна)
Создание титульной страницы сайта(без дизайна) на joomla
Требуется разместить направляющие(укажу каким образом)
Подключить модуль новостей(модуль есть)
Загрузить это все на хостинг
Дальше будет еще работа(верстка около 10 страниц,добавление изображений,флеш-шапки и т.д по мелочам)
Цены предлагать адекватные
Заявки фрилансеров
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