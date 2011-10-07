Верстка + JS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок190 просмотров

Нужен адекватный верстальщик, который понимает еще и в яваскрипте. Постоянно появляются мелкие задачи. То что надо сделать сейчас:

Есть выпадающее меню. Нужно добавить еще один уровень вложенности (т.е по наведению на каждый пункт меню открывается его подменю справа). Сколько будет стоить такое дело?

JavaScript
14 лет назад
digoshin
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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