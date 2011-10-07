Нужно сделать сайт на cms Joomla. Тематика - мебли. Мы предоставляем программное обеспечения (Joomla с установленными компонентами) и дизайн (оптимизированные файлы и макет страницы с размерами, шрифтами, цветами) сайта. Ваше задания - ...
Верстка + JS
Нужен адекватный верстальщик, который понимает еще и в яваскрипте. Постоянно появляются мелкие задачи. То что надо сделать сейчас:
Есть выпадающее меню. Нужно добавить еще один уровень вложенности (т.е по наведению на каждый пункт меню открывается его подменю справа). Сколько будет стоить такое дело?
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